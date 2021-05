Tennis: Nadal, 'ora ultimo sforzo, settimana molto positiva'

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, non bella da giocare e che si sarebbe fatta sul suo servizio. Per me è una vittoria importante, ora manca l'ultimo sforzo". Lo dice Rafael Nadal dopo la vittoria in due set contro lo statunitense Opelka, nella semifinale dell'Open d'Italia. Per lo spagnolo sarà la 12/a finale a Roma, e finora il suo score, dal 2005 a oggi, è di 9 vittorie e due sconfitte.

"Quasi non ci posso credere - commenta lo spagnolo -. La vita mi ha regalato tanti bei momenti, su questo campo ho fatte tante buone partite ed è bello essere di nuovo in finale qui". Nessuna preferenza poi sullo sfidare domani Djokovic o Sonego. "Lorenzo e Novak sono due giocatori differenti, ma io il mio lavoro l'ho fatto - dice Nadal -. E' stata una settimana molto positiva e a prescindere da chi avrò davanti giocherò il mio miglior tennis".

(ANSA).