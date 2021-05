Open d'Italia: Rublev battuto, Sonego vola in semifinale

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Lorenzo Sonego vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, battendo in tre set Andrej Rublev con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 33 minuti. Era dal 2007 (con Volandri) che un italiano non arrivata tra i primi quattro a Roma, questo pomeriggio il tennista torinese affronterà Novak Djokovic che ha sconfitto Stefanos Tsitsipas.

