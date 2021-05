Lazio: La settimana in consiglio regionale

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il presidente Marco Vincenzi, facendo seguito alla conferenza dei capigruppo, ha convocato la seduta straordinaria n. 90, in modalità telematica, per mercoledì 19 maggio, alle ore 11. All'ordine del giorno della seduta il tema "Crisi Alitalia". A seguire, il presidente ha altresì convocato per le ore 14,30 dello stesso mercoledì 19 maggio 2021 la seduta ordinaria n. 91, in modalità telematica, con all'ordine del giorno i seguenti argomenti: - Proposta di legge regionale n. 182 dell'11 settembre 2019, concernente "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne"; - Proposta di legge regionale n. 181 del 10 settembre 2019, concernente "Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini».

Infine, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, il presidente ha convocato la seduta ordinaria n. 92 in modalità telematica, per giovedì 20 maggio alle ore 11. All'ordine del giorno il question time, l'esame degli ordini del giorno di istruzione alla giunta regionale collegati alla proposta di legge regionale n.288, presentati nel corso della seduta consiliare n. 89, e delle mozioni numero 385, 412, 469, 476, 477, 494, 507, 508, 337, 360, 421, 491 e 493. (ANSA).