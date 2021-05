Tennis:Berrettini "il pubblico mi è mancato, non vedo l'ora"

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Non vedo l'ora, è qualcosa che mi è mancato tantissimo, perché questo è un posto veramente speciale per me. Spero possa venire più gente possibile": Matteo Berrettini è impaziente di rotorvare il pubblico che tornerà al Foro Italico a partire dagli ottavi di finale di domani. Il tennista romano affronterà Tsitsipas e cresce l'ottimismo dopo il successo su Millman in due set. "Credo di aver giocato una gara molto buona, soprattutto dalla metà del primo set dove ho trovato la confidenza giusta per fare male. All'inizio avevo un po' il freno a mano, ma poi sono emerso. Ho meritato la vittoria" ha concluso Berrettini. (ANSA).