A Roma un parco dedicato a Donatella Colasanti

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Roma ricorda Donatella Colasanti, unica sopravvissuta al delitto del Circeo e scomparsa nel 2005.

Questa mattina la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha inaugurato il parco cittadino compreso tra Viale Giustiniano Imperatore e Via della Villa di Lucina, in memoria di "Donatella Colasanti, Combattente per la giustizia". "Abbiamo voluto ricordare Donatella Colasanti non solo come vittima di violenza ma come donna attiva e 'combattente' come recita la targa a lei dedicata. Si è battuta tutta la vita affinché fosse fatta giustizia sui tragici fatti che l'hanno coinvolta" ha detto la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Presenti all'iniziativa il fratello Roberto Colasanti, l'Assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci, l'Assessora alla Persona, alla Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì, l'Assessora al Patrimonio e Politiche abitative Valentina Vivarelli, l'Assessora alle Politiche del verde Laura Fiorini, il Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri. (ANSA).