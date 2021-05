Vaccini: Lazio,da domani a mezzanotte prenotazioni 54-55enni

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Da domani sera a mezzanotte nel Lazio si apriranno la prenotazione per le eta' 55/54 anni (ovvero i nati nel 1966 e 1967). Ieri invece si sono aperte le prenotazioni per la categoria 4 estesa ai codici esenzione per malattia rara per tutte le fasce di età dai 18 anni in su. La prenotazione online sarà attiva sul sito salutelazio.it. (ANSA).