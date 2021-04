Covid:Lazio, 1.124 casi e 27 morti, RT a 0.85 valori in calo

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (-586) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.124 casi positivi (+46), 27 i decessi (-5) e +1.380 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. Il valore RT a 0.85 sono in diminuzione i valori di occupazione dei posti letto di terapia intensiva e di area medica, quest'ultima rientra sotto la soglia di allerta.

L'incidenza è a 139 per 100 mila abitanti. Mantenere alto il livello di attenzione". E' quanto fa sapere l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. (ANSA).