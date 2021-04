Covid:esercenti Roma, 5 mln incassi oggi in bar e ristoranti

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Cinque milioni di euro di incassi oggi in bar e ristoranti della Capitale che hanno riaperto al pubblico con il passaggio in zona gialla. E' la stima del presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma, Claudio Pica, degli incassi fino alle ore 18. "C'è una timida ripresa rispetto a marzo - ha aggiunto - ma rispetto alle stime auspicate e agli anni scorsi i dati sono nettamemente più bassi. I più penalizzati sono i locali del centro storico a causa dallo smart working e della mancanza di turisti. Il mio auspicio è che si arrivi nel weekend alle stime previste". Per Pica c'è anche "poca chiarezza nelle applicazioni del decreto e delle circolari successive". (ANSA).