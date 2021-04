Ippica: alle Capanelle il Premio Parioli e il 'Regina Elena'

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Domenica è in programma la disputa delle Ghinee italiane, il Premio Parioli e il Premio Regina Elena, due corse fondamentali che incoroneranno il miglior tre anni sulla distanza dei 1.600 metri, maschio per il Parioli e femmina per il Regina Elena. Una giornata ricchissima all'ippodromo Capannelle che prevede anche il prestigioso Premio Botticelli, storica listed di avvicinamento al Derby, il Carlo Chiesa, e il Premio Pio Settimi. Però, non è ancora il momento di festeggiare. (ANSA).