Vaccini:Lazio,oltre 1 mln 635mila,al via prenotazioni 5 hub

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Oggi supereremo la soglia di 1 milione e 635 mila somministrazioni. Nel Lazio un cittadino su quattro ha ricevuto almeno una dose di vaccino". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Questa sera a mezzanotte nel Lazio partono le prenotazioni per 5 nuovi hub: Roma Cinecitta' studios (via Lamaro 12 - Pfizer), porta di Roma (Pfizer), via Quirino Majorana (raggiungibile con tram 8 - Pfizer), vela Calatrava a policlinico Tor Vergata (ingresso viale Archiginnasio - vaccino mono dose J&J), outlet di Valmontone (modalita' drive-in con vaccino mono dose J&J). Con questi nuovi hub saliamo a 40 mila somministrazioni al giorno".

Quanto alle vaccinazioni nelle carceri è stata "straordinaria l'adesione alla campagna vaccinale iniziata questa mattina in tutti gli istituti di pena del Lazio sia per il personale della polizia penitenziaria che per i detenuti. il primo istituto a completare le vaccinazioni è stato quello di Paliano (FR). In pochi giorni termineremo le vaccinazioni".

