Primo Maggio: svelati primi 3 nomi, Pelù, Extraliscio, Bugo

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Piero Pelù, Extraliscio, Bugo: sono stati svelati i primi tre nomi degli artisti che si esibiranno al concertone del Primo Maggio. Sui social è partito il countdown all'immancabile appuntamento promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su Rai3 e Rai Radio2 e che vedrà la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma come location principale per le esibizioni degli artisti.

Anche quest'anno 3 artisti emergenti avranno la possibilità di esibirsi. Giovedì 22 aprile si svolgerà la finale dei giovani, trasmessa alle ore 18.00 in streaming sulla pagina YouTube del Primo Maggio e su 1mnext.primomaggio.net, dallo Spazio Rossellini di Roma (Polo Culturale Multidisciplinare riaperto dopo importanti lavori di ristrutturazione dalla Regione Lazio e ATCL). Vedrà sfidarsi con una performance live 12 giovani artisti. (ANSA).