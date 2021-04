Covid: ps a S.Lorenzo multa a 4 esercizi commerciali

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Proseguono i controlli degli agenti del commissariato San Lorenzo diretto da Giuseppe Rubino in collaborazione con Polizia Roma Capitale a piazza dell'Immacolata, Largo degli Osci e via degli Ausoni, finalizzati all'osservanza delle norme per il contenimento della diffusione del Covid 19. Nel corso del servizio, per un esercizio commerciale è stata predisposta la chiusura per 3 giorni, uno è stato sanzionato amministrativamente con diffida per la violazione dell'ordinanza sindacale in relazione alla somministrazione di bevande alcoliche, altri 3 sono stati amministrativamente per mancata indicazione del numero massimo degli avventori ammessi. Nel complesso sono state identificate 67 persone di cui 7 sanzionate per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. (ANSA).