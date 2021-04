Lazio: Zingaretti, bene dimissioni Buschini per fugare dubbi

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "La storia della Regione Lazio, anche dal punto di vista della trasparenza, e' una bella storia. Io credo che il gesto di Mauro Buschini, la scelta della commissione trasparenza, sia la risposta giusta e corretta per fugare qualsiasi dubbio e lo ringrazio". Lo ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Corviale, interpellato sulle dimissioni di Mauro Buschini da presidente del Consiglio regionale dopo il caso assunzioni. "Quindi io sono contento che lo abbia fatto come capo di un'assemblea per non lasciare dubbi - ha aggiunto-. E' un buon esempio del quale lo ringrazio". (ANSA).