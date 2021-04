Ultimo, il 22 aprile evento in streaming Buongiorno Vita

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Il 22 aprile alle 21, Ultimo sarà il protagonista di "Buongiorno vita - L'evento". Un appuntamento unico dal Parco archeologico del Colosseo, durante il quale il cantautore romano, oltre a proporre i suoi successi, presenterà in anteprima il nuovo singolo "Buongiorno vita", che uscirà il 23 aprile. Il live è prodotto da Vivo Concerti e trasmesso in streaming su LIVENow.

In occasione di questo appuntamento, Ultimo rinnova il proprio supporto a favore dei progetti Unicef di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari che il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia sta portando avanti in Mali, dove l'artista, Goodwill Ambassador Unicef dal 2019, è stato nel febbraio 2020 per la sua prima missione sul campo. Parte dell'incasso ricavato dalla vendita dei biglietti (al costo di 10 euro) dell'evento sarà devoluto. Per i possessori di biglietti di una delle date del tour negli stadi di Ultimo è previsto uno sconto del 50% sul prezzo dell'evento. (ANSA).