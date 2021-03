Covid: Roma; club al fianco di abbonati per i vaccini

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - A un anno dall'inizio della pandemia non si ferma la lotta al Covid della Roma. Il club giallorosso, infatti, ha preparato una serie di iniziative per aiutare i più bisognosi a partire dai propri abbonati. La società, infatti, con il sostegno del Main Global Partner Hyundai, metterà a disposizione dei propri abbonati, che hanno già fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid nel periodo tra il 6 e il 20 aprile, un'automobile che li accompagnerà presso la struttura di riferimento e li riporterà a casa.

Inoltre oggi Bryan Cristante e Pau Lopez hanno consegnato uova di Pasqua e gadget ai bambini del reparto di pediatria oncologica del Gemelli, nell'ambito del progetto Toys Day.

(ANSA).