Mancini, De Rossi? Serviva una persona come lui

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - ''De Rossi? Avevamo bisogno di una persona che ci aiutasse sul campo visti i tanti impegni da qui all'Europeo, ne abbiamo parlato con il presidente Gravina e siamo contenti che Daniele adesso sia qui: è un valore aggiunto''.

Con queste parole Roberto Mancini ha commentato l'ingresso nello staff azzurro dell'ex capitano della Roma e campione del mondo, in carica già da questo raduno cominciato ieri sera a Coverciano, il primo del 2021.

''Ne discutemmo quando lui decise di andare al Boca Juniors - ha aggiunto il ct -. Adesso sta facendo il corso allenatori, ci siamo sentiti di nuovo e siamo arrivati a questa decisione. Fra l'altro a Daniele servirà questa esperienza perché vuole allenare in futuro''.

Restando in orbita Roma, Mancini si è poi soffermato su Zaniolo: ''Lo stiamo seguendo, valuteremo quando tornerà in squadra - ha detto -. Un pensiero a lui lo facciamo, ma è anche vero che non potremo chiamarlo se non sarà pronto. Dovremo essere sicuri, comunque lui è giovane e potrà disputare altre competizioni importanti''. (ANSA).