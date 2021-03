Famiglia: cinque film doc per la diocesi di Roma

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Cinque film doc live sono stati realizzati da Giuseppe Aquino, regista di cinema, teatro e televisione, per la diocesi di Roma e dedicati all'ascolto delle famiglie. "Un percorso per accompagnare i fedeli verso la Pasqua, il cui protagonista è il vescovo ausiliare delegato per la Pastorale familiare monsignor Dario Gervasi", spiega il Vicariato. In ogni breve film, della durata di circa venti minuti ciascuno, il presule incontra una diversa famiglia della diocesi, direttamente a casa loro. Fa eccezione l'ultimo, il quinto della serie: a causa delle restrizioni imposte dalla zona rossa, il film è stato girato interamente da remoto. Sono disponibili sul sito della diocesi di Roma nella sezione "Quaresima 2021".

"Questi brevi film nascono dal desiderio di ascoltare la vita delle famiglie direttamente dalle loro parole, in particolare dopo il tempo del Covid, e capire come la Parola di Dio ascoltata in famiglia illumini il percorso", spiega il vescovo Gervasi. Nei cinque film, anche la storia di una famiglia siriana accolta nella parrocchia di San Bonaventura da Bagnoregio, quella di una giovane donna rimasta vedova con tre figli, di una coppia lontana dalla fede che vi si è poi avvicinata grazie all'incontro con un parroco, di due coniugi in difficoltà economiche a causa della pandemia.

"È un bellissimo progetto, unico nel suo genere - commenta Aquino -. La Chiesa esce dalle mura e va dentro la società, lascia i suoi spazi e va verso l'uomo, identificato in questo caso come famiglia, proprio come dice Papa Francesco". "In questi brevi film nessuno recita, filmiamo semplicemente la realtà - chiarisce -, in modo veritiero, e questo è possibile perché si è creato un bell'equilibrio tra di noi". Per il futuro, confida Aquino, "l'idea è di unire i vari film in un unico documentario, limando qua e là e aggiungendo qualcosa, e presentarlo a un festival". (ANSA).