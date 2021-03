Germania: il Bayern Monaco cala il tris, ora la Lazio

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Bayern Monaco a tutta nella 25/a giornata della Bundesliga. I campioni d'Europa e del mondo per club in carica, che erano impegnati nel Weserstadion di Brema contro il Werder, si sono imposti per 3-1. Ha aperto le marcature Goretzka al 22', ha raddoppiato Gnabry al 35' e il solito Lewandowski ha calato il tris al 22' della ripresa.

Inutile il gol dei padroni di casa firmato da Fullkrug al 41' del secondo tempo.

La squadra guidata da Hans-Dieter Flick, prossima avversaria della Lazio in Champions, guida la classifica con 58 punti, a +5 sul Lipsia, che giocherà domani alle 15,30 in casa contro lo scorbutico Eintracht Francoforte.

Altri risultati: Augusta-Borussia Moenchengladbach 3-1 (giocata ieri), Wolfsburg-Schalke 5-0, Union Berlino-Colonia 2-1 e Magonza-Friburgo 1-0.