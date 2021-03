Ama: Raggi, operazione verità, trovato buco da 250 mln

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Oggi è una giornata storica. In questi anni ci siamo rifiutati di approvare bilanci di Ama non veritieri. Abbiamo scoperto un buco da 250 milioni di euro fatto rubando soldi ai cittadini romani". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa sui conti e il rilancio di Ama, la municipalizzata dei rifiuti cittadini.

Raggi, prima di passare al rilancio, ha parlato di una "operazione verità" sulle "nefandezze degli ultimi 15 anni che tutti quelli che ci hanno preceduto hanno fatto finta di non vedere. Abbiamo rimesso le mani nei bilanci a partire dal 2003".

