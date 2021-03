Terremoto: Legnini,connotare ricostruzione con sostenibilità

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - Ambiente come volano della ricostruzione post-sisma nel centro Italia: è l'obiettivo indicato dal commissario straordinario Giovanni Legnini, "connotando - ha detto - come stiamo già facendo, il processo ricostruttivo con il colore della sostenibilità".

"L'intera economia e lo sviluppo del Paese e dell'Europa - ha sottolineato, rispondendo a una domanda durante il Forum ANSA sulla ricostruzione post terremoto - sono orientati verso la transizione ecologica. L'intero Recovery Plan lo sarà, ce lo auguriamo tutti e deve essere innanzitutto così per il processo di ricostruzione", ha osservato Legnini. (ANSA).