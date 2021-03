Attesa Lazio, rifinitura e convocati poi allo stadio

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Allenamento mattutino e partenza fissata per il pomeriggio alla volta dello stadio Olimpico. La Lazio si prepara così alla sfida con il Torino, una gara che non si giocherà per via del blocco della Asl locale ai granata a causa dei tanti contagi Covid. Ieri la squadra di Simone Inzaghi si era anche riunita in ritiro, ma poi il tecnico biancoceleste ha deciso per il rompete le righe e lasciare i giocatori passare la notte nelle rispettive abitazioni. In mattinata Inzaghi ha anche diramato la lista dei convocati. Il programma della Lazio, spiegano fonti del club all'Ansa, sarà rispettato come se la partita si dovesse giocare: distinta da fornire al pool arbitrale ancora prima dell'arrivo allo stadio, poi riscaldamento e attesa della squadra avversaria per 45 oltre il fischio programmato alle ore 18:30. (ANSA).