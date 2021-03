Covid: Lazio, chiusura scuole? Rischio è concreto

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Il rischio c'è sempre perché dipende da come corre il virus". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato rispondendo a chi gli chiedeva se c'è un rischio di chiusura delle scuole. "Dipende dall'indice Rt - ha aggiunto l'assessore, a margine dell'avvio dei primi tamponi molecolari per gli studenti della Sapienza di Roma - Sono stati adottati dei provvedimenti nelle zone rosse e nell'intera provincia di Frosinone. Noi speriamo di no, ma il rischio è concreto. Perché vedo - ha concluso - che nei fine settimana c'è un costante allentamento della tensione e quando accade ciò non è mai positivo. Questo porterà sicuramente degli elementi critici dei prossimi giorni". (ANSA).