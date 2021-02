Pioli, per il Milan è il momento di spingere

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "Da domani affronteremo tre settimane in cui saremo impegnati in molte partite. E' il momento di spingere, di metterci alla prova e di essere una squadra forte. Affronteremo avversari forti sia in campionato che in Europa League, giocheremo cercando di diventare una squadra vincente. I perdenti rimuginano sulle sconfitte, i vincenti cercano delle soluzioni": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Roma.

"In questi tredici mesi abbiamo dimostrato di avere qualità, identità e giocatori forti. E' da lì che dobbiamo ripartire", spiega Pioli. (ANSA).