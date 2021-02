La Roma "non ci sono presupposti per stadio a Tor di Valle'

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Il Consiglio di Amministrazione dell'As Roma, riunitosi in data odierna ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l'interesse all'utilizzo dello stadio da realizzarsi nell'ambito dell'attuale progetto immobiliare relativo all'area di Tor di Valle, essendo quest'ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione". E' quanto si legge nel comunicato della società giallorossa pubblicato assieme alla relazione semestrale che ha evidenziato una perdita di circa 75 milioni al 31 dicembre 2020.

