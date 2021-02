E.League: Roma; Fonseca 'Passaggio turno non ancora chiuso'

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Il passaggio del turno non è ancora chiuso. Conosco il Braga e vogliono cambiare il risultato dell'andata".

Lo ha detto Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno di Europa League contro i portoghesi. Il tecnico ha poi aggiunto: "Sono tutti momenti decisivi, dal primo giorno che è iniziata la stagione. Penso solo al Braga. Sarà una gara difficile e non voglio pensare al Milan".

Poi un'indicazione sulla formazione: "El Shaarawy è pronto a giocare dal primo minuto". E se su il 92 giallorosso può essere pronto a giocare anche come esterno qualora fosse necessario risponde così: "Penso che la squadra e i giocatori hanno dimostrato di essere pronti a qualsiasi sacrificio. Se ce ne sarà bisogno lo farà senza problemi". (ANSA).