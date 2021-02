Ostia: chiesto processo per boss Casamonica e due avvocati

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Salvatore Casamonica, esponente di spicco dell'omonima famiglia, e per gli avvocati Lucia Gargano e Angelo Staniscia indagati per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'indagine sulla "pax mafiosa" sul litorale di Roma, nella zona di Ostia.

Al centro del procedimento, coordinato dall'aggiunto Ilaria Calò e Giovanni Musarò, un accordo siglato in un ristorante di Grottaferrata, nel dicembre del 2017, a cui partecipò anche Fabrizio Piscitelli, il Diabolik ucciso a Roma il 7 agosto scorso. Per questa vicenda Casamonica (che si trova da tempo al 41 bis) e Gargano, l'anno scorso, erano stati raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare.

L'iscrizione nel registro degli indagati di Staniscia, in passato difensore di Roberto Spada (esponente di un altro gruppo criminale attivo sul litorale romano), è arrivata nei mesi successivi. L'udienza gup è fissata al prossimo 3 marzo. (ANSA).