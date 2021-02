Lotito, 'Con me create stesse analogie del Bayern'

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Sfidare il Bayern Monaco agli ottavi di Champions League "ha un significato importante per la società, il sottoscritto, tutti gli addetti ai lavori e soprattutto per i tifosi. Quando sono subentrato il 19 luglio del 2004 e ho trovato una società in coma irreversibile, mentre oggi ha, su piani diversi, le stesse analogie del Bayern Monaco".

Lo ha detto, a Sky Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito a margine della gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Sarà la sfida tra Ciro Immobile e Robert Lewandowski, un remake del duello a distanza vinto lo scorso anno dal laziale che con 36 gol ha conquistato la Scarpa d'Oro: "Ho sempre creduto in Immobile e si è creato un bel rapporto, fuori lo schema presidente-giocatore - ha spiegato Lotito a Sky Sport - Ciro credo abbia una grande carica umana, che è un valore aggiunto per lui. Le sue qualità tecniche sono indiscusse, è un grande professionista.

Festeggeremo la sua Scarpa d'Oro e stiamo organizzando una grande manifestazione, chiaramente in una location istituzionale importante che diventa emblematica per tutta la città". "Se ricomprerei la Lazio? "Facendo un ragionamento razionale, viste tutte le problematiche affrontate - dice ancora Lotito -, ci avrei pensato. Sono abituato alle battaglie, mi piacciono le sfide, quindi da questo punto di vista lo rifarei. Mi stimola, mi dà adrenalina, anche per tutto l'affetto ricevuto dai tifosi, che ora hanno capito cosa vuol dire prendere una squadra dalle ceneri e rifarla da zero". "A breve completeremo il centro sportivo e capirete che cosa ha fatto Lotito per la Lazio - sottolinea il presidente -. Ora la Lazio è un punto di arrivo e non di partenza, tutti vogliono la Lazio perché sanno come è gestita (ANSA).