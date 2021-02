Vaccini: Zingaretti,case farmaceutiche permettano produzione

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Per Nicola Zingaretti "tutti devono essere in grado di produrre" il vaccino anti-Covid. Intervenendo ad un convegno sui cantieri del Lazio, il governatore del Lazio e segretario del Pd ha affermato: "Se vogliamo raggiungere presto l'obiettivo della liberazione della pandemia, dovremmo spingere affichè le case farmaceutiche - anche quelle con il brevetto, anche con indennità - permettano la produzione del vaccino anti-Covid in tutti i siti industriali che possono produrre vaccini. Anche qui nel Lazio ne abbiamo". L'obiettivo è "decuplicare la produzione di vaccino/mese" per "liberare il pianeta terra dal Covid". (ANSA).