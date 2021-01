6 Nazioni: Raggi, 'No pubblico ma pronti a graduazione'

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Cominciamo in assenza di pubblico ma siamo pronti ad accogliere tutti, siamo pronti a diverse graduazioni via via che la pandemia lascia posto di nuovo alla normalità". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi alla presentazione del torneo di rugby 6 Nazioni che dal 6 febbraio prenderà il via con Italia-Francia allo stadio Olimpico.

"Mancherà tanto il pubblico, questo è un tasto dolente - ha aggiunto Raggi - Il 6 Nazioni è un grandissimo evento sportivo ma un grande evento anche per i fans, che ci danno sempre delle grandi lezioni di tifo. Abbiamo una grande voglia di tornare ad abbracciarci e speriamo che questo sia l'anno che ci porterà a superare la pandemia". (ANSA).