Roma, Calabrese nuovo vicesindaco. In giunta Fruci e Coia

Nuovo e probabilmente ultimo rimpasto per la giunta capitolina a pochi mesi dalla fine della consiliatura. Secondo quanto si apprende, dovrebbero entrare in giunta Andrea Coia con la delega al Commercio e Lorenza Fruci con quella alla Cultura. Vicensindaco dovrebbe essere Pietro Calabrese mentre il nuovo direttore generale del Campidoglio sarà Gabriella Acerbi. Le nuove nomine arrivano dopo che ieri la Sindaca ha ritirato le deleghe a Luca Bergamo, ex assessore alla Cultura e anche vicesindaco, e a Carlo Cafarotti, ex assessore al Commercio.