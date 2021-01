Vaccini: Lazio, 130mila somministrazioni, 11mila i richiami

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Nel Lazio per i ritardi nelle forniture di Pfizer viene data priorita' alla somministrazione dei richiami. Oggi verso quota 130 mila dosi somministrate di cui 10 mila per gli over 80 anni e si supereranno le 11 mila persone che hanno ricevuto i richiami. (ANSA).