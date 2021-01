Roma: tensioni con Fonseca, Dzeko out di nuovo un caso

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Edin Dzeko domani non prenderà parte alla gara tra Roma e Spezia ufficialmente per una contusione, ma i rapporti tra il capitano giallorosso e Paulo Fonseca sono ormai ai minimi storici e le prime ruggini risalgono all'eliminazione in Europa League con il Siviglia della scorsa stagione. Il portoghese ha preferito non rispondere in conferenza stampa, ma già dopo l'eliminazione in Coppa Italia c'era stato un acceso diverbio negli spogliatoi tra i due. Senza arrivare al contatto, ma uno scambio di vedute forte e che è continuato ieri prima dell'allenamento con la richiesta del reintegro dell'ex team manager Gianluca Gombar. Un confronto anche questo lungo e dai toni aspri che ha portato la seduta di Trigoria ad esser spostata di tre ore. Un vero e proprio caso quello intorno a Dzeko, che domani non potrà aiutare i compagni in una gara decisiva anche per la panchina di Fonseca. (ANSA).