Rissa in strada a Roma, sei denunciati

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Rissa in strada ieri sera a Dragona, nel quadrante sud di Roma. E' accaduto intorno alle 20.30 in via Gasbarra. All'arrivo della polizia c'erano alcune persone che si prendevano a calci e pugni. Sei i denunciati: tre donne, due uomini e un 17enne. A quanto accertato, la rissa è scoppiata tra ex conviventi e si sono poi aggiunti parenti e amici. A uno dei partecipanti è stato sequestrato un bastone. (ANSA).