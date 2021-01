Covid: "Cultura è Salute?" Lo chiediamo a…"

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Cultura è Salute?" Lo chiediamo a…".

E' il titolo dell'evento in streaming di domani 22 gennaio (ore 17) con la partecipazione della sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa. Intervengono tra gli altri il "Premio Strega Giovani" Daniele Mencarelli, l'attore Giuseppe Cederna, il fumettista e regista Sergio Staino, l'attrice e musicista Petra Magoni e la pianista Frida Bollani, il geologo Mario Tozzi.

Conducono Adrea Satta e Federico Russo medici, artisti e membri del Comitato scientifico del progetto di Club Medici "Cultura è Salute" "Ci domandiamo: - spiegano gli organizzatori del convegno online - Se la società rinunciasse alla cultura, gli individui potrebbero essere più esposti alla malattia o guarire più lentamente? Esponenti del mondo della cultura e della salute, risponderanno a tali interrogativi nel corso dell'evento in streaming, promosso da Club Medici per guardare oltre l'attuale crisi ed attivare concretamente una profonda riflessione sull'intreccio virtuoso tra arti, cultura, salute e benessere".

