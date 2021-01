Scuola:Roma,task force vigila anche a fermate mezzi pubblici

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - In occasione della riapertura delle scuole secondarie di secondo grado e dell'inevitabile aumento di utilizzatori sei servizi pubblici di trasporto, il Questore di Roma, con apposita ordinanza di servizio, ha predisposto mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica finalizzati ad impedire pericolosi assembramenti e a garantire il rispetto dell'obbligo di utilizzo dei DPI e del distanziamento sociale di almeno un metro. E' stato così previsto un coordinamento tra le Sale Operative delle diverse Forze di Polizia e degli Enti interessati - Atac e Cotral - per facilitare la circolazione delle informazioni relative ai controlli e all'andamento dei flussi di persone, anche al fine di calibrare, secondo le circostanze, le modalità operative di intervento. Già dalle 5.30 di oggi, è presente, presso la Centrale Operativa della Questura, una "task force" composta oltre che da personale dell'Esercito Italiano e del 118, anche da personale della Polizia di Roma Capitale, dell'Atac e della Protezione Civile.

Particolare attenzione è stata rivolta ai servizi di vigilanza in atto presso alcuni Istituti di Istruzione in particolare negli orari di afflusso e deflusso degli studenti e presso le principali fermate della metropolitana, dei Bus, dei Tram e delle Stazioni Ferroviarie. A concorrere nei servizi di controllo, unitamente agli equipaggi della Sezione Volanti e delle autoradio dei Distretti e dei Commissariati, gli equipaggi dell'Ufficio di Gabinetto - Sezione Operativa, ci sarà anche l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, e il Comando della Polizia Locale Roma Capitale. (ANSA).