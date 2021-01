La Lazio travolge la Roma 3-0

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - La Lazio domina e vince il derby contro la Roma per 3-0 nell'anticipo della 18/a giornata del campionato di serie A. In un Olimpico deserto per le misure anti Covid, apre le marcature dopo 15 minuti Immobile. Otto minuti dopo arriva il raddoppio biancoceleste con Luis Alberto con un bel diagonale. Nella ripresa la musica non cambia, con la formazione di Inzaghi assoluta padrona del campo e la Roma in evidente difficoltà. E' ancora Luis Alberto ad andare a segno, dopo un'iniziativa di Akpa Akpro. Per la Roma serata da incubo, e da dimenticare. (ANSA).