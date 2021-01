Inzaghi "derby anomalo senza tifosi, assenza peserà"

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Sarà un derby anomalo, senza tifosi, ma sappiamo che saranno lì con il cuore. Lo stesso che dovremo mettere noi domani in campo". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del derby contro la Roma. "L'assenza del pubblico peserà tantissimo, come dal post-Covid in poi - osserva Inzaghi - Con i nostri tifosi eravamo un bel binomio vincente. Ho determinati giocatori che avrebbero tanto bisogno dei loro tifosi, ma il calcio è cambiato dopo il Covid e vale per noi come per tutti gli altri". (ANSA).