Covid: Cna Roma, ristorazione al collasso,governo intervenga

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "La crisi politica di queste ore lascia a dir poco perplessi e preoccupati di fronte alle immense difficoltà che stanno affrontando gli operatori economici romani. Leggiamo di restrizioni e di un prolungarsi di uno stato di emergenza fino a luglio, ma non sappiamo in concreto cosa succederà lunedì, chi potrà aprire e chi no". E' quanto afferma Stefano Di Niola, Segretario della Cna di Roma. "Le manifestazioni dei prossimi giorni che vedranno coinvolti molti ristoratori romani - prosegue - sono un segnale di grande allarme che il governo non può continuare ad ignorare. È necessario concentrare tutti gli sforzi per evitare il collasso di un settore economico strategico per la città di Roma".

(ANSA).