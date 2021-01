Roma: in centro culturale scuola formazione Teatro Opera

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Ci sarà anche il polo formativo del Teatro dell'Opera di Roma, una scuola di eccellenza nel panorama italiano per la crescita e la formazione di giovani ballerini, cantanti e musicisti, all'interno del nuovo Centro Culturale popolare polivalente che sorgerà nel quartiere di Tor Marancia, nel quadrante sud della Capitale. Parte oggi il concorso di progettazione per il nuovo complesso. E' quanto fa sapere una nota del Campidoglio.

L'idea di un nuovo spazio culturale nasce all'interno del Bilancio Partecipativo 2018 per la riqualificazione urbana del territorio del Municipio VIII, impiegando le risorse economiche provenienti dal Piano di assetto e riqualificazione degli ambiti di Piazza dei Navigatori e viale Giustiniano Imperatore. Il Centro Culturale avrà al suo interno un Community Hub, uno spazio pensato per laboratori e attività formative, sale prove per la musica, luoghi per il co-working e sportelli di ascolto per tematiche sociali. L'edificio sarà dotato anche di un nucleo centrale dedicato all'arte, con spazi espositivi, e di un'aula magna per concerti e spettacoli. "Sarà al tempo stesso un centro di eccellenza per la crescita di giovani artisti e uno spazio aperto a tutti, dove i cittadini potranno sperimentare nuovi tipi di socializzazione e formazione",spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Il Centro Culturale Polivalente di Tor Marancia rappresenta un'occasione storica per il Teatro dell'Opera di Roma - afferma il Sovrintendente della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Carlo Fuortes -Quella di costruire uno spazio integrato, concepito e realizzato per le attività didattiche e formative della nostra Istituzione. La Scuola di Danza, la Scuola di Canto Corale, l'Orchestra giovanile potranno trovare una nuova casa e realizzare lezioni, prove, laboratori, momenti aperti al quartiere e alla cittadinanza: un'opportunità unica per la valorizzazione di giovani e giovanissimi talenti, per tramandare know-how e cultura musicale, aspetti cardine della nostra missione istituzionale". (ANSA).