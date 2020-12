Roma: a capo vigili un poliziotto, è Ugo Angeloni

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - La sindaca Virginia Raggi ha indicato Ugo Angeloni come nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale. Ugo Angeloni, classe 1964, è un dirigente superiore della Polizia di Stato. Da marzo 2019 ha svolto compiti di staff del Questore di Roma collaborando nello sviluppo iniziative di rivisitazione organizzativa in materia di prevenzione e controllo del territorio. Dal 2016 Vicario del Questore di Massa Carrara, è stato anche Direttore della I divisione del Servizio Controllo del Territorio - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

"Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a Ugo Angeloni per il ruolo importante e delicato che andrà a svolgere al servizio della nostra città. Sono certa porterà avanti il suo incarico con determinazione e professionalità grazie alla sua esperienza.

Collaboreremo per rilanciare insieme il Corpo", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi. (ANSA).