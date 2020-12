Covid: nel Lazio 1791 positivi, rapporto con tamponi al 7%

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Nel Lazio su oltre 24 mila tamponi (-2.095) si registrano 1.791 casi positivi (+122), 45 i decessi (-24) e +780 i guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi al 7%. Si conferma il trend in rallentamento e calano i decessi "La riapertura delle scuole per una settimana prima di Natale ha poco senso. Per lo shopping natalizio di questi giorni è indispensabile evitare i luoghi affollati e vanno mantenuto le distanze minime di sicurezza", dichiara l'assessore alla sanità Alessio D'Amato. (ANSA).