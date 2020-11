Raggi, mele marce non sono tutti vigili

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Nei giorni scorsi è andato in onda un servizio della trasmissione televisiva Report in cui si è parlato del Corpo della Polizia Locale di Roma. E di fatti ed episodi accaduti diversi anni fa, circa 10, non di certo in questa consiliatura. Episodi che dipingono un quadro inquietante di possibile corruzione all'interno della Municipale. Le colpe di alcune mele marce non devono però cadere sulle spalle di chi lavora ogni giorno onestamente". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. (ANSA).