Covid: Lazio, 2.341 casi "virus rallenta, non rifare errori"

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Oggi su oltre 20 mila tamponi nel Lazio (-4.319) si registrano 2.341 casi positivi (-192), 48 i decessi (+28) e +357 i guariti". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato "Sale leggermente il rapporto tra i positivi e i tamponi, calano le terapie intensive - prosegue D'Amato -.

Dimezzata l'incidenza cumulativa per 100 mila abitanti: passiamo da 558 a 275 casi". "Il virus rallenta la sua corsa, ma bisogna continuare con le misure adottate". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato commentando i dati di oggi. "Una delle principali cause di diffusione del virus nella prima fase tra il febbraio e il marzo scorso sono stati gli esiti delle cosiddette settimane bianche - prosegue -. Non ripetiamo gli stessi errori".

Inoltre, sono "73 le prime farmacie che hanno iniziato ad eseguire i test rapidi antigenici e i test sierologici", aggiunge l'assessore.

