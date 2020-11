Terremoto, c'è l'ordinanza per risorse alle opere pubbliche

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Varata l'ordinanza che assegna le risorse per la ricostruzione post sisma delle opere pubbliche.

Ad annunciarlo è il Comune di Norcia, al termine della cabina di coordinamento che si è tenuta stamani in videoconferenza con il commissario straordinario Giovanni Legnini, i quattro presidenti delle regioni colpite e i sindaci di Norcia, Amatrice, Arquata del Tronto e Teramo.

Durante l'incontro, viene fatto sapere dell'amministrazione comunale nursina, "è stato approvato l'elenco delle opere finanziate nel cratere e quindi anche quelle del territorio comunale di Norcia". "Un altro significativo e decisivo passo per la ricostruzione della nostra città con l'approvazione degli importi che abbiamo definito per i nostri edifici pubblici individuati già nel 2018 e per i quali saranno destinati oltre 61 milioni di euro. Ora possiamo finalmente muoverci all'interno di un perimetro definito, soprattutto per quanto riguarda la tempistica dei progetti", ha commentato il sindaco Nicola Alemanno. (ANSA).