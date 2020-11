Scuola:"Si fa così",lezione di studenti davanti Montecitorio

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - 'Armati' di sedie e lavagna, ragazzi e ragazze hanno allestito una classe oggi pomeriggio, in occasione della Giornata internazionale dello studente, in piazza Montecitorio per "una vera e propria lezione ai parlamentari sulla Next Generation EU e legge di bilancio". I ragazzi della Rete degli Studenti Medi del Lazio, aiutati dal movimento Priorità alla Scuola, hanno vestito i panni, o meglio i volti, di alcuni parlamentari e hanno partecipato alla lezione, tenuta da studenti e studentesse, su come secondo loro vanno spesi i finanziamenti e " ribadire che la scuola necessita di investimenti e risorse al più presto"."Crediamo sia arrivato il momento di ascoltarci - spiegano dalla Rete degli Studenti Medi del Lazio - ma soprattutto di agire. Non vogliamo offendere nessuno ma invitare ad agire chi può e deve farlo: la scuola pubblica necessita di un serio impegno da parte delle istituzioni per un piano di investimenti strutturale, che parta dalla Legge di Bilancio e arrivi ad almeno il 15% del Next Generation EU. Occorre investire sull'edilizia scolastica, sull'organico, sulla questione ambientale, sulla didattica e la digitalizzazione per invertire la rotta nel più breve tempo possibile. Serve ripensare la scuola e serve investirci" (ANSA).