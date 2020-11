Banca Finnat: utile 9 mesi sale a 4,2mln di euro

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Banca Finnat chiude i 9 mesi con un utile netto di Gruppo cresciuto del 16,9% rispetto al corrispondente periodo 2019, attestatosi ad 4,2 milioni di euro dai 3,6 milioni al 30.09.2019. Lo si legge in una nota secondo malgrado gli effetti della crisi Covid, la banca prevede di "poter realizzare un risultato consolidato 2020 comunque positivo e superiore a quello dell'esercizio 2019": Nei nove mesi, le rettifiche di valore nette per rischio di credito sono scese a 2,2 milioni, le Masse Totali di Gruppo si attestano ad 14,8 miliardi, in diminuzione del 12,8% rispetto alla fine dello scorso esercizio. Tale diminuzione è sostanzialmente riconducibile alla significativa correzione subita dai mercati, a livello globale, nel corso del primo semestre dell'anno, per effetto della pandemia da Covid-19. (ANSA).