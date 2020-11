Invita passeggero a mettere mascherina,aggredito autista bus

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Ha aggredito con calci e pugni un autista dell'Atac che lo aveva invitato a mettere la mascherina per poter viaggiare sul bus. Per questo un 22enne è stato arrestato dalla polizia a Roma. E' accaduto ieri mattina in piazza dei Cinquecento, il piazzale davanti alla stazione Termini. Allertati dal personale dell'Atac, gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, sono intervenuti per una segnalazione di una persona che dava in escandescenze a bordo di un bus. Ascoltato il conducente del mezzo, ha raccontato che il giovane, originario del Gambia, era andato su tutte le furie dopo essere stato invitato ad indossare la mascherina. Anche una volta sceso dal mezzo aveva continuato a creare problemi. Il passeggero, con vari precedenti di polizia, nel frattempo salito a bordo di un altro autobus, è stato intercettato immediatamente dai poliziotti. Invitato a scendere, sempre privo di mascherina, quando ha riconosciuto l'autista del bus si è scagliato contro di lui aggredendolo e colpendolo con calci e pugni fino a scaraventarlo a terra. Malgrado il suo tentativo di scappare, è stato fermato dopo un breve inseguimento dagli agenti, raggiunti a loro volta da calci e pugni. Accompagnato negli uffici del commissariato Viminale è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Sanzionato, inoltre, per inottemperanza alla normativa anti-covid. (ANSA).