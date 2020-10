Rugby: sabato Italia-Inghilterra; Jones 'siamo al meglio'

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - E' un ostacolo durissimo, anzi impossibile da superare, quello che l'Italia del rugby troverà di fronte sabato (ore 17.45) in uno stadio Olimpico desolatamente vuoto: si tratta dell'Inghilterra vicecampione del mondo, che scende all'Olimpico per giocare il recupero del match dell'ultima giornata del Sei Nazioni.

Agli inglesi serve non soltanto il successo ma anche il punto di bonus relativo alle mete segnate, visto che sono ancora in corsa per vincere il torneo, anche se dovranno attendere il risultato di Francia-Ifrlanda che si gioca sempre sabato, ma in serata.

"Ci siamo allenati con una buona intensità questa settimana e la squadra è eccitata all'idea di sfidare l'Italia al nostro meglio - dice il ct degli inglesi, Eddie Jones -. Ci siamo preparati bene e non vediamo l'ora di indossare la maglia dell'Inghilterra e mostrare quello di cui siamo capaci. Jones sottolinea poi che l'inghilterrà avrà "due grandi traguardi per Ben Youngs e Jamie George che raggiungono il centesimo e cinquantesimo cap: una testimonianza delle loro capacità, del loro duro lavoro e dell'amore che hanno per la nazionale inglese. Per entrambi, c'è ancora molto che li aspetta". In fatto di presenze nell'inghilterra del rugby, solo Jason Leonard, con 114, ne ha messe insieme più di Youngs, e ciò conferma la forza di questo giocatore che esordì con la maglia con la rosa dei Lancaster in un match del Sei Nazioni 2010 contro la Scozia.

Questa la formazione dell'Inghilterra anti-Italia annunciata oggi da Jones: 15 Furbank, 14 Watson, 13 Joseph, 12 Slade, 11 May, 10 Farrell, 9 Youngs, 8 B. Vunipola, 7 Underhill, 6 Curry, 5 Hill, 4 Itoje, 3 Sinckler, 2 George, 1 M. Vunipola.

A disposizione: 16 Dunn, 17 Genge, 18 Stuart, 19 Ewels, 20 Earl, 21 Robson, 22 Lawrence, 23 Thorley. (ANSA).