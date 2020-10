Fienga, 'i fondi? Non sono un esproprio di poteri'

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "L'ingresso dei fondi non lo vedo come un esproprio dei poteri della Lega, ma come un arricchimento", lo ha detto Guido Fienga, AD della Roma, nel corso dell'evento Sport Lab, parlando dei fondi con i quali la lega di Serie A sta trattando per i prossimi diritti tv. Il ceo giallorosso aggiunge: "Stiamo scegliendo un partner non solo perché ci dia solo dei soldi ma perché porti un know-how.

Vogliamo un partner, non solo un finanziatore. E' un ingresso con quota di minoranza. Gli si riconosce di avere competenze che oggi non ci sono per fare qualcosa di diverso rispetto". (ANSA).