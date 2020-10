Mostre: un volo mozzafiato per promuovere Fumetti nei musei

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Un volo mozzafiato nel giardino all'italiana di Villa d'Este a Tivoli che si trasforma rapidamente in un coinvolgente inseguimento aereo, proprio come dentro a un videogame dove però il punto di vista è del tutto speciale, quello degli occhi di due civette, simboli della collana editoriale "Fumetti nei Musei". Si apre così il nuovo video "Fumetti nei musei- fly over the gamer" disponibile sul canale Youtube del mibact (https://youtu.be/uaqb5xNzlNc.) nuova tappa del progetto lanciato dal ministero guidato da Dario Franceschini che punta ad esplorare nuovi linguaggi di comunicazione per avvicinare anche i giovanissimi al mondo dei musei e dei siti culturali. Un progetto, sottolineano dall'ufficio stampa del ministero che ne ha curato ideazione e realizzazione in collaborazione con Coconino Press - Fandango e con il supporto di Ales spa. - non a caso realizzato in questo caso in collaborazione Villae, "uno degli istituti autonomi della riforma museale del ministro Dario Franceschi che, con la gestione affidata ad Andrea Bruciati, ha rinnovato fortemente la propria offerta culturale anche guardando all'arte contemporanea". Nel video, la corsa dei due droni dopo un sorvolo mozzafiato su Villa d'Este e il Santuario di Ercole vincitore, prosegue - sempre nella zona di Tivoli - nei meandri di una delle prime centrali idroelettriche italiane per poi fare ingresso negli spazi in cui, fino al 10 gennaio 2021, si potrà visitare la mostra "Fumetti nei Musei". Nelle sale espositive il ritmo cambia e il volo offre agli spettatori un assaggio del percorso tra le tavole, gli schizzi e i bozzetti dei 51 fumetti ambientati nei principali musei dello Stato italiano e custoditi nel neonato Fondo Fumetti dell'Istituto Centrale per la Grafica di Roma. Un nuovo modo di concepire il virtual tour che, alla fine del percorso, vede le due protagoniste del video innamorarsi e volare via sorvolando ancora la valle che circonda il Santuario.

La mostra "Fumetti nei Musei" al Santuario di Ercole Vincitore di Villa d'Este a Tivoli, realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è aperta al pubblico fino al 10 gennaio 2021.

(ANSA).